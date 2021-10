Stasera a “Striscia La Notizia” il “Tapiro d’oro” ad Elisabetta Canalis (Di martedì 12 ottobre 2021) Stasera a Striscia la Notizia a partire dalle 20:35 su Canale 5, Valerio Staffelli consegna il terzo Tapiro d’oro all’ex velina Elisabetta Canalis. Il motivo? L’incredibile somiglianza con il cantante Fedez, documentata proprio dal tg satirico nella rubrica “Fatti e Rifatti” del 7 ottobre Stasera ritorna Striscia La Notizia alle 20:35 su Canale 5 con il Tapiro ad Elisabetta Canalis «In effetti c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa…», ammette la showgirl a Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la incalza: «Fedez a differenza tua ha un po’ il sedere basso, però potresti scambiarti con lui e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021)laa partire dalle 20:35 su Canale 5, Valerio Staffelli consegna il terzoall’ex velina. Il motivo? L’incredibile somiglianza con il cantante Fedez, documentata proprio dal tg satirico nella rubrica “Fatti e Rifatti” del 7 ottobreritornaLaalle 20:35 su Canale 5 con ilad«In effetti c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa…», ammette la showgirl a Valerio Staffelli. L’inviato dila incalza: «Fedez a differenza tua ha un po’ il sedere basso, però potresti scambiarti con lui e ...

