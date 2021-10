SACE lancia Top Up | una copertura di secondo livello per imprese

(Di martedì 12 ottobre 2021) La polizza BT Top Up (https://www..it/landing - page/top - up ) nasce per consentire alle aziende di integrare le coperture concesse dalla propria compagnia di assicurazione crediti, qualora ...

Advertising

infoiteconomia : Unicredit lancia con Sace i minibond per l’agroalimentare nel Mezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : SACE lancia

askanews

La polizza BT Top Up (https://www..it/landing - page/top - up ) nasce per consentire alle aziende di integrare le coperture concesse dalla propria compagnia di assicurazione crediti, qualora ...stima un rimbalzo dell'11,3% dell'export di beni gia' nel 2021. Nel 2022 la crescita sarà del ... Turismo, Ryanair affila le lame contro ITA eun piano di sviluppo sull'Italia L'...Milano, 11 ott. (askanews) - La ripartenza dell economia italiana vede un importante crescita del PIL, stimato a +6% nel 2021, e delle ...Un finanziamento da 4,5 milioni di euro, ammortizzabile in sette anni, per il rinnovo completo dei propri veicoli. La direttrice, ovviamente, è quella ambientale: i nuovi mezzi pesanti saranno così ib ...