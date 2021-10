Pensioni, post Quota 100: i numeri illustrati dal Presidente Tridico (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – I maggiori oneri derivanti dalle diverse ipotesi di modifica della normativa sull’Ape sociale sarebbero pari a 126,7 milioni di euro per il 2022; 337,1 milioni nel 2023; 520,7 milioni nel 2024; 690,3 nel 2025; 805,3 nel 2025. Dal 2027 inizierebbe gli oneri inizierebbero a scendere per calare 67,1 milioni nel 2031. Questa la simulazione dell’Inps illustrata dal Presidente Pasquale Tridico in Commissione Lavoro della Camera. L’ipotesi dell’Insp riguarda quattro ambiti di intervento: proroga dell’Ape sociale fino al 2026; integrazione di alcuni codici di professioni che, sulla base delle domande di Ape sociale respinte, risultano riferiti ad attività affini a quelle attualmente presenti nella categoria dei gravosi e di altri codici frutto di elaborazioni Inail redatte su frequenza infortunistica, gravità degli infortuni sul lavoro e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – I maggiori oneri derivanti dalle diverse ipotesi di modifica della normativa sull’Ape sociale sarebbero pari a 126,7 milioni di euro per il 2022; 337,1 milioni nel 2023; 520,7 milioni nel 2024; 690,3 nel 2025; 805,3 nel 2025. Dal 2027 inizierebbe gli oneri inizierebbero a scendere per calare 67,1 milioni nel 2031. Questa la simulazione dell’Inps illustrata dalPasqualein Commissione Lavoro della Camera. L’ipotesi dell’Insp riguarda quattro ambiti di intervento: proroga dell’Ape sociale fino al 2026; integrazione di alcuni codici di professioni che, sulla base delle domande di Ape sociale respinte, risultano riferiti ad attività affini a quelle attualmente presenti nella categoria dei gravosi e di altri codici frutto di elaborazioni Inail redatte su frequenza infortunistica, gravità degli infortuni sul lavoro e ...

