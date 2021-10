Inter, si ferma un giocatore in Nazionale! (Di martedì 12 ottobre 2021) Simone Inzaghi rischia di perdere un giocatore fondamentale per la sua squadra. Dal ritiro della Nazionale Argentina non arrivano buone notizie. Secondo Tyc Sports, nella giornata di ieri Joaquin Correa non ha partecipato all’allenamento con il resto della squadra e quest’oggi ha svolto solamente una seduta personalizzata di allenamento. Correa,Inter,esultanza La causa dell’infortunio non è chiara. Le condizioni del giocatore saranno valutate nelle prossime ore. L’allenatore dell’Inter, Inzaghi, attende speranzoso notizie dall’Argentina. Domenica alle 18 è infatti in programma la sfida complicata contro il suo ex club, la Lazio, ed il Tucu sarebbe un giocatore fondamentale, anche lui da ex. LEGGI ANCHE: Inter, assalto a due big: possibile futuro in Premier L'articolo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) Simone Inzaghi rischia di perdere unfondamentale per la sua squadra. Dal ritiro della Nazionale Argentina non arrivano buone notizie. Secondo Tyc Sports, nella giornata di ieri Joaquin Correa non ha partecipato all’allenamento con il resto della squadra e quest’oggi ha svolto solamente una seduta personalizzata di allenamento. Correa,,esultanza La causa dell’infortunio non è chiara. Le condizioni delsaranno valutate nelle prossime ore. L’allenatore dell’, Inzaghi, attende speranzoso notizie dall’Argentina. Domenica alle 18 è infatti in programma la sfida complicata contro il suo ex club, la Lazio, ed il Tucu sarebbe unfondamentale, anche lui da ex. LEGGI ANCHE:, assalto a due big: possibile futuro in Premier L'articolo ...

