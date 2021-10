I capricci di Silvio costano cari a Fininvest

Leggi su tvzoom

(Di martedì 12 ottobre 2021) Effetto Monza sui conti dellail debito cresce a 216 milioni di euro La Stampa, pagina 26, di Ca.Sco. Ladella famiglia Berlusconi, dopo essere rimasta a secco di dividendi da Mediolanum e Mediobanca, ha salutato il 2020 con una perdita civilistica di 27 milioni e un indebitamento finanziario netto in crescita a 216 milioni dai 24,2 milioni del 2019. Come rivela il bilancio dispa, su quest’ultima voce, all’interno della quale la sola esposizione verso le banche è cresciuta da 310 a 600 milioni, hanno pesato sia «gli interventi sul capitale a favore della controllata Ac Monza», sia «la distribuzione di dividendi agli azionisti». La squadra di calcio biancorossa, comprata dalla famiglia Berlusconi una volta ceduto il Milan, dopo avere chiuso il 2020 in perdita per 26,8 milioni e con un indebitamento ...