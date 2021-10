G20 | vi spiego il doppio strike di Draghi Parla Lesser Gmf

Leggi su formiche

(Di martedì 12 ottobre 2021) Un bagno di realtà. Il G20 straordinario sull’Afghanistan sotto la guida della presidenza italiana fa quel che può. Un forum così ampio non accontenta davvero nessuno, perché impedisce rivendicazioni e strategie nazionali, degli Stati Uniti come di Cina e Russia. C’è però una to-do-list da cui si può iniziare, e che deciderà il successo o la delusione della regia italiana firmata Mario, spiega a Formiche.net Ian, vicepresidente del German Marshall Fund., non è un po’ tardi per mettersi al tavolo? Tardi? Il lavoro è appena iniziato, siamo di fronte a una catastrofe umanitaria. Ottima la scelta didi convocare un G20 straordinario. Ora è il momento di passare ai fatti, e di abbandonare un po’ di illusioni. Quali? La prima: non si può gestire la crisi afgana senzare ...