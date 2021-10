Dopo 968 settimane, Federer non è più tra i primi 10 del ranking (Di martedì 12 ottobre 2021) Roger Federer non è più tra i primi 10 tennisti del ranking Atp. L’esclusione dalla top ten è avvenuta per mano di Hubert Hurkacz, il giocatore che lo aveva eliminato ai quarti di finale dello scorso Wimbledon. Il polacco è arrivato agli ottavi a Indian Wells, cosa che gli ha permesso di superare lo svizzero. Il passaggio avverrà ufficialmente lunedì prossimo alla conclusione del torneo. Con 968 settimane totalizzate tra i primi 10, Federer è il tennista uomo più presente di sempre. Alle sue spalle c’è Nadal a 838, poi Connors a 818, Agassi a 747 e Djokovic a 703. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) Rogernon è più tra i10 tennisti delAtp. L’esclusione dalla top ten è avvenuta per mano di Hubert Hurkacz, il giocatore che lo aveva eliminato ai quarti di finale dello scorso Wimbledon. Il polacco è arrivato agli ottavi a Indian Wells, cosa che gli ha permesso di superare lo svizzero. Il passaggio avverrà ufficialmente lunedì prossimo alla conclusione del torneo. Con 968totalizzate tra i10,è il tennista uomo più presente di sempre. Alle sue spalle c’è Nadal a 838, poi Connors a 818, Agassi a 747 e Djokovic a 703. L'articolo ilNapolista.

