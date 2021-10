«Avanti tutta finché la dittatura non sarà distrutta» | su Telegram le strategie no Green Pass

(Di martedì 12 ottobre 2021) «La manifestazione di sabato a Roma era solo un assaggio» scrivono nelle chat. Ma i loro piani per il 15 ottobre sono ancora confusi

Advertising

FratellidItalia : ?? Avanti tutta ???? - GrandeFratello : Una storia incredibile, quella di Ainett e della sua famiglia. E anche nella tragedia ha trovato la forza di rialza… - SanctionsK : @MediasetTgcom24 Chi di ricatti ferisce ... Avanti tutta fino al ripristino della legalità costituzionale! - il_federic : Ottima e precisa come sempre forza @GiorgiaMeloni avanti tutta #manifestazionenogreenpass #Cgil… - il_federic : @GiorgiaMeloni Ottima e precisa come sempre avanti tutta -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti tutta

LA NAZIONE

... a Genova vannole trattative per evitare il rischio paralisi a causa delle proteste dei ... C'è invece il rischio di paralisi nel settore dei trasporti delle merci su strada e perla ...Potremmo rimetterla più'. Gli Stones hanno suonato la canzone dal vivo 1.136 volte, seconda ... 'Al momento non voglio entrare in conflitto conquesta mer**da - continua Richard a proposito ...