Amici, lo staff interviene a gamba tesa | Sbugiardata un'allieva del talent (Di martedì 12 ottobre 2021) Amici è una scuola come tutte le altre, con le sue regole, che gli alunni devono rispettare. Tutti, senza eccezioni. L'alunna Flaza è andata troppo oltre e per la prima volta Maria De Filippi insieme al suo staff interviene in maniera decisa. Quali conseguenze per l'alunna? Logo-Amici-AltranotiziaAmici di Maria De Filippi è un talent show che viene proposto in televisione. E' una scuola dove ciascun alunno saggia il proprio talento, dove cerca di migliorarlo con lo studio, l'abnegazione e con il sudore. Entrando in una scuola, perché Amici è prima di tutto una scuola, occorre necessariamente accettarne le regole, per quanto rigide possano essere. Le regole valgono per tutti gli alunni e non vi possono essere eccezioni di sorta. Maria ...

