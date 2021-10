Referendum eutanasia, il prete "dissidente" Don Cannavera dice sì (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Ho firmato anche io il Referendum per l'eutanasia legale e organizzato due incontri con docenti universitari, per questo sono stato 'richiamato' dal vescovo di Cagliari per chiarire le mie idee" ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Ho firmato anche io ilper l'legale e organizzato due incontri con docenti universitari, per questo sono stato 'richiamato' dal vescovo di Cagliari per chiarire le mie idee" ...

Advertising

TgLa7 : #Eutanasia: depositate in Cassazione firme referendum. Raccolte oltre 1 milione e 200 mila sottoscrizioni - Agenzia_Ansa : Sono oltre un milione duecentomila le firme raccolte per chiedere un referendum sull'Eutanasia legale: lo hanno com… - Agenzia_Ansa : Eutanasia, depositate in Cassazione oltre 1 milione e 200mila firme per il referendum. Quasi 400mila sono state rac… - angelo_bottone : RT @Radio1VivaVoce: Depositate 1,2 milioni di firme pro referendum #eutanasia legale, un confronto con la legislazione in Spagna, Svizzera… - Affaritaliani : Referendum eutanasia, il prete 'dissidente' Don Cannavera dice sì -