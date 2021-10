Maneskin | che mazzata per i fan | l’annuncio non lascia spazio a repliche

Advertising

VanityFairIt : Dopo aver polverizzato ogni record, Damiano e gli altri presentano «Mammamia», il nuovo singolo che è un inno alla… - StraNotizie : Maneskin A causa della situazione attuale si comunica che sono posticipate al 2... - atlanticavill : @_lasilviaaa qualcuno che metta le facce delle rose del sud su quelle dei maneskin all’eurovision grazie - dduckbusters : quello di Tancredi passato dall'essere l'ultimo concerto a cui dovevo andare al prossimo dopo che ptn, maneskin e u… - comunqueeandare : RT @charlissima: Quel tipo di persona che passa da Fedez a Gazzelle passando per i Maneskin e finendo con Questo piccolo grande amore di Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin che

Purtroppo non arrivano buone notizie per i numerosi fan deiavevano acquistato i biglietti per le date dei concerti di Roma e Milano. I doppi live previsti a dicembre 2021, infatti, sono stati posticipati al prossimo anno . Poco fa è arriva il ...Torneranno a infiammare il pubblico con il "LOUD KIDS ON TOUR", sedici date tutte sold out (organizzate e prodotte da Vivo Concerti), previsto per i mesi di febbraio e marzo 2022,li vedrà ...- PARIGI, 09 OTT - In evidente difficoltà nei sondaggi per le presidenziali del 2022, Marine Le Pen da' l'assalto ai social e sbarca su TikTok a caccia dei voti dei giovani. Per esordire sul social pi ...E Le Pen, con il suo sbarco sulla piattaforma cinese assicura: «So che TikTok è popolato da giovani ... (Ticinonline) A caccia di voti Marine Le Pen sbarca su TikTok con la musica dei Maneskin. Marine ...