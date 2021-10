Inter, con la Lazio aria di derby per Dzeko (Di lunedì 11 ottobre 2021) Edin Dzeko sente aria di derby in vista di Lazio-Inter Sabato torna in campo l’Inter e lo farà all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Tra i nerazzurri c’è aria di derby per Edin Dzeko, lui che i derby di Roma li ha giocati e alcuni anche vinto con la maglia giallorossa della Roma prima del suo passaggio in nerazzurro nel corso dell’estate. “La Lazio è pronto a sfidarla in un’altra veste, quella di bomber dell’Inter. Dopo gli anni trascorsi nella Capitale e i derby giocati contro i biancocelesti, sabato Edin Dzeko tornerà all’Olimpico con addosso la maglia nerazzurra. L’obiettivo, però, sarà lo stesso di quando difendeva i colori ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Edinsentediin vista diSabato torna in campo l’e lo farà all’Olimpico di Roma contro la. Tra i nerazzurri c’èdiper Edin, lui che idi Roma li ha giocati e alcuni anche vinto con la maglia giallorossa della Roma prima del suo passaggio in nerazzurro nel corso dell’estate. “Laè pronto a sfidarla in un’altra veste, quella di bomber dell’. Dopo gli anni trascorsi nella Capitale e igiocati contro i biancocelesti, sabato Edintornerà all’Olimpico con addosso la maglia nerazzurra. L’obiettivo, però, sarà lo stesso di quando difendeva i colori ...

