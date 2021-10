Il Catania vince, una boccata di ossigeno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da quando è tornato il pubblico, anche al “Massimino”, si assistono sicuramente partite più “sentite”. Ecco quanto è importante il supporto dei tifosi poi, se si vince, il “gioco” è fatto. Protagoniste Catania e Juve Stabia, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone C. E il Catania si aggiudica l’incontro. Risultato finale Catania 3 Juve Stabia 2: 8?, 64? Moro, 16? Russini-26?, 29? Eusepi. Non sono mancate le emozioni, doppio vantaggio per gli etnei, poi il pareggio campano, infine il gol decisivo di Moro (autore di una doppietta) Per il Catania seconda vittoria consecutiva, che risale verso il centro della classifica. In tribuna anche il Sindaco Pogliese (che lascia lo stadio alla fine del primo tempo), insieme all’Assessore allo Sport Sergio Parisi, protagonista ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da quando è tornato il pubblico, anche al “Massimino”, si assistono sicuramente partite più “sentite”. Ecco quanto è importante il supporto dei tifosi poi, se si, il “gioco” è fatto. Protagonistee Juve Stabia, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone C. E ilsi aggiudica l’incontro. Risultato finale3 Juve Stabia 2: 8?, 64? Moro, 16? Russini-26?, 29? Eusepi. Non sono mancate le emozioni, doppio vantaggio per gli etnei, poi il pareggio campano, infine il gol decisivo di Moro (autore di una doppietta) Per ilseconda vittoria consecutiva, che risale verso il centro della classifica. In tribuna anche il Sindaco Pogliese (che lascia lo stadio alla fine del primo tempo), insieme all’Assessore allo Sport Sergio Parisi, protagonista ...

GDS_it : #Volley femminile, tra le siciliane vince solo la #SigelMarsala. Sconfitte per #Aragona, #Catania e #Modica… - ottopagine : La Juve Stabia perde l'imbattibilità: il Catania vince 3-2, non basta Eusepi #CastellammarediStabia - frankragosta : L'allievo supera il maestro. Il #Catania di #Baldini vince 3-2 contro la #JuveStabia di #Novellino, una partita emo… - blogsicilia : #notizie #sicilia Coppa degli Assi, Francesco Franco torna sul podio più alto del Gran Premio Csi -… - catania_turi : SE VINCE MICHETTI VERAMENTE PER TUTTE LE STRADE DI ROMA AVREMMO OGNI GIORNO GRUPPI FASCISTI SQUADRISTI PRONTI AD AS… -