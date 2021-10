Gualtieri e Michetti. Fatti per la città, non parole (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sfida tra Gualtieri e Michetti è per i romani, contrariamente che per la politica nazionale (ben descritta anche su queste pagine recentemente da Carlo Fusi, “Tentativi di Ulivo, attecchirà a Roma con Gualtieri? Forse”, una vera e propria scommessa amministrativa. Chi vive la città si pone innanzitutto la domanda di chi tra i due contendenti sarà in grado di ricostruire la capacity building della macchina amministrativa capitolina. La più grande P.A. d’Italia, cresciuta in modo ipertrofico, insieme alle sue aziende partecipate, negli anni passati senza un vero vantaggio per la città è i cittadini, tranne per il ruolo di ammortizzatore sociale che le assunzioni sono state in grado di generare. Una macchina del tutto inadeguata alle “sfide” della normalità del recente passato, immaginiamoci a quelle ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sfida traè per i romani, contrariamente che per la politica nazionale (ben descritta anche su queste pagine recentemente da Carlo Fusi, “Tentativi di Ulivo, attecchirà a Roma con? Forse”, una vera e propria scommessa amministrativa. Chi vive lasi pone innanzitutto la domanda di chi tra i due contendenti sarà in grado di ricostruire la capacity building della macchina amministrativa capitolina. La più grande P.A. d’Italia, cresciuta in modo ipertrofico, insieme alle sue aziende partecipate, negli anni passati senza un vero vantaggio per laè i cittadini, tranne per il ruolo di ammortizzatore sociale che le assunzioni sono state in grado di generare. Una macchina del tutto inadeguata alle “sfide” della normalità del recente passato, immaginiamoci a quelle ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ?? #BERTOLASO DICE SÌ A #MICHETTI: “SE VINCE A ROMA LAVORERÒ GRATIS GIORNO E NOTTE”. POI PUNGE GUALTIERI: “CON LU… - CarloCalenda : Saremo all’opposizione sia che vinca Michetti sia che vinca Gualtieri. Non entreremo in giunta e rispetteremo il ma… - Ettore_Rosato : Il 'punto di riferimento dei progressisti' (Giuseppe Conte) nel non riuscire nemmeno a dare una indicazione tra… - lamaschera4 : RT @Syrenaegiziana: Buzzi ha vinto comunque perché sta sia con Michetti che con Gualtieri - Pholey_vn : RT @Syrenaegiziana: Buzzi ha vinto comunque perché sta sia con Michetti che con Gualtieri -