Greta & Draghi e i grandi re nudi. Il commento di Bessi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quando penso a Greta e al suo impegno per l’ambiente, che non è isolato ma è quello di tante ragazze e ragazzi come lei, e alle reazioni degli ‘adulti’ mi viene sempre in mente la favola ‘I vestiti nuovi dell’imperatore’, che finisce con la cruda e sincera osservazione del bambino quando grida ‘Il re è nudo’. A essere nudi in questa che non è una favola ma purtroppo la dura realtà sono i grandi della terra e i loro vestiti nuovi sono i proclami e le azioni per contrastare il cambiamento climatico. Come rispondere a una generazione che teme di vedersi strappare il futuro? L’unico modo è cominciare subito a fare qualcosa e iniziare la transizione energetica che ci porti in un domani che dev’essere il più vicino possibile a utilizzare solo fonti pulite. Che è l’impegno giustamente preso da Mario Draghi. Le dichiarazioni ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quando penso ae al suo impegno per l’ambiente, che non è isolato ma è quello di tante ragazze e ragazzi come lei, e alle reazioni degli ‘adulti’ mi viene sempre in mente la favola ‘I vestiti nuovi dell’imperatore’, che finisce con la cruda e sincera osservazione del bambino quando grida ‘Il re è nudo’. A esserein questa che non è una favola ma purtroppo la dura realtà sono idella terra e i loro vestiti nuovi sono i proclami e le azioni per contrastare il cambiamento climatico. Come rispondere a una generazione che teme di vedersi strappare il futuro? L’unico modo è cominciare subito a fare qualcosa e iniziare la transizione energetica che ci porti in un domani che dev’essere il più vicino possibile a utilizzare solo fonti pulite. Che è l’impegno giustamente preso da Mario. Le dichiarazioni ...

borghi_claudio : Aggiungerei che se una di queste fosse stata del PD o di Greta o di Zan sui giornali ci sarebbero i titoli di casse… - NicolaPorro : Non ti adegui al diktat di Greta? E #Google ti fa questo dispettuccio… ?? - lucatelese : Faremo tante copertine. Ma bella e iconica come questa - non è un fotomontaggio - sarà difficile. Da domani in edic… - kailas65 : @LP_LaPresse Con le lobbi che usano i sudditi politici a dettare legge non vi è rispetto nell'umanita tanto meno ne… - bull43may : RT @intuslegens: L'idea ch'esista un'umanità minore - i #novax - che non merita cure in ospedale, dunque di vivere, è preparatoria a quella… -

Ultime Notizie dalla rete : Greta & Edward Struzik: Da Vaia e gli uragani agli incendi: come cambia il clima e cosa fare Cosa ne pensa della nuova icona generazionale, Greta Thunberg? una figura molto positiva, rappresenta la mentalit delle nuove generazioni che, a differenza della mia, non danno per scontato il mondo ...

Quelli che il lunedì: anticipazioni ed ospiti della seconda puntata in onda su Rai2 ... come al solito con le sue inconfondibili e strampalate inchieste, le imitazioni di Ubaldo Pantani e gli interventi social di Melissa Greta Marchetto . Quelli che il lunedì : gli ospiti La seconda ...

Khaby Lame incontra Greta Thunberg: “Insieme per la giustizia climatica” Il Fatto Quotidiano Quelli che il lunedì: anticipazioni ed ospiti della seconda puntata in onda su Rai2 Tornano in prima serata su Rai2 Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu con la conduzione della seconda puntata del nuovo late show dal titolo Quelli che il lunedì. Gli ospiti della seconda puntat ...

La COP26 sarà "Blah-Blah-Blah" o "hoorah"? Ascoltando i politici che pontificano mentre sono impegnati a pronunciare discorsi apparentemente appassionati, non posso fare a meno di chiedermi se Greta Thunberg ha riassunto abbastanza bene alcune ...

Cosa ne pensa della nuova icona generazionale,Thunberg? una figura molto positiva, rappresenta la mentalit delle nuove generazioni che, a differenza della mia, non danno per scontato il mondo ...... come al solito con le sue inconfondibili e strampalate inchieste, le imitazioni di Ubaldo Pantani e gli interventi social di MelissaMarchetto . Quelli che il lunedì : gli ospiti La seconda ...Tornano in prima serata su Rai2 Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu con la conduzione della seconda puntata del nuovo late show dal titolo Quelli che il lunedì. Gli ospiti della seconda puntat ...Ascoltando i politici che pontificano mentre sono impegnati a pronunciare discorsi apparentemente appassionati, non posso fare a meno di chiedermi se Greta Thunberg ha riassunto abbastanza bene alcune ...