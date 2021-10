Green pass | Costa | “Con calo dei contagi possibile revisione del sistema”

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - baccy74 : RT @Smartitina: Migliaia di cittadini protestano ininterrottamente da più di due mesi contro il Green pass e il governo non solo non è sces… - ditron99 : RT @localteamtv: No Green Pass sotto Prefettura: carabinieri si tolgono il casco #Trieste #NoGreenPass -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il decreto legge 21 settembre regola le norme che scatteranno da venerdì 15 ottobre per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante il. Fino al 31 dicembre 2021, chi non può vaccinarsi potrà fare il tampone gratis - e per questo il decreto stanzia 105 milioni - mentre per tutti gli altri il costo sarà di 15 euro, che ...Alessandra Schilirò , sospesa dal servizio la vicequestore no: i l provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Schillirò è una funzionaria in servizio ...17.23 Costa:Green pass ridotto con dati buoni "Sarà possibile rivedere ed eventual- mente ridurre l'attuale applicazione del Green pass con l'inizio del nuovo anno, se i dati dell'epidemia di Covid co ...Oltre 150 autisti sono rimasti bloccati per ore nel piazzale del Psa. Il terminal ha infatti lavorato dalle 7 alle 11, poi si è fermato dalle 11 alle 15, per riprendere dalle 15 alle 17 e di nuovo fer ...