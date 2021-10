Far Cry 6 ha un easter egg di Assassin's Creed che 'sta uccidendo' tantissimi giocatori (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli omaggi ad altri titoli della stessa casa o di altri autori sono una consuetudine e il nuovo Far Cry 6 non è estraneo da questa usanza. Ovviamente, il riferimento a una delle più importanti ? se non la più importante ? saga Ubisoft non poteva mancare, con quel riferimento poco velato che però non sembra essere riuscito alla perfezione. Parliamo ovviamente del salto della fede, omaggiato anche da The Witcher II, con un Altair finito ucciso su un pagliaio. In Far Cry 6 però, il tutto prende una piega particolare. In cima a una vecchia torre, che richiama quelle presenti in Assassin's Creed IV: Black Flag, con protagonista Edward Kenway, ci si può arrampicare facilmente grazie a una scala e il tutto sembra suggerire al giocatore di effettuare un salto della fede: stessa sporgenza, suono di un'aquila e un pagliaio in fondo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli omaggi ad altri titoli della stessa casa o di altri autori sono una consuetudine e il nuovo Far Cry 6 non è estraneo da questa usanza. Ovviamente, il riferimento a una delle più importanti ? se non la più importante ? saga Ubisoft non poteva mancare, con quel riferimento poco velato che però non sembra essere riuscito alla perfezione. Parliamo ovviamente del salto della fede, omaggiato anche da The Witcher II, con un Altair finito ucciso su un pagliaio. In Far Cry 6 però, il tutto prende una piega particolare. In cima a una vecchia torre, che richiama quelle presenti in'sIV: Black Flag, con protagonista Edward Kenway, ci si può arrampicare facilmente grazie a una scala e il tutto sembra suggerire al giocatore di effettuare un salto della fede: stessa sporgenza, suono di un'aquila e un pagliaio in fondo. Leggi altro...

