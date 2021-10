Discoteca senza licenza sequestrata a Nembro: all’interno in 400, per una capienza di 110 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nembro. La divisione di Polizia amministrativa della Questura di Bergamo, con l’ausilio del reparto Mobile di Milano e dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo, nella notte tra sabato 9 ottobre e domenica 10, ha effettuato un servizio straordinario di controllo de territorio volto al controllo del rispetto delle normative vigenti da parte degli esercizi commerciali, anche per fornire una risposta idonea a tutti gli esercenti rispettosi della legalità. Nell’occasione, è stato operato il sequestro di un locale di Nembro e deferito il proprietario per violazioni al Testo unico delle mleggi sulla pubblica sicurezza in quanto esercitava attività di Discoteca senza licenza. In particolare, a fronte di una capienza consentita di sole 110 persone, è stata appurata la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 ottobre 2021). La divisione di Polizia amministrativa della Questura di Bergamo, con l’ausilio del reparto Mobile di Milano e dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo, nella notte tra sabato 9 ottobre e domenica 10, ha effettuato un servizio straordinario di controllo de territorio volto al controllo del rispetto delle normative vigenti da parte degli esercizi commerciali, anche per fornire una risposta idonea a tutti gli esercenti rispettosi della legalità. Nell’occasione, è stato operato il sequestro di un locale die deferito il proprietario per violazioni al Testo unico delle mleggi sulla pubblica sicurezza in quanto esercitava attività di. In particolare, a fronte di unaconsentita di sole 110 persone, è stata appurata la ...

Advertising

Gianzacc1 : RT @PasqualeVespa: In classe con la #mascherina ma se vai in #discoteca te la puoi togliere. Entri con la mascherina, balli senza! Chist so… - PortatemiDallas : @simshine95 @giucongeduelle @MartinaCambi -NON si dovrebbe fare. Non è un metodo che A TE non piace, vorrei capissi… - tinapica88 : @simshine95 Ma che cazzo di esempio fai?? Vai senza casco e corri sfidi la morte. Sola fuori ad una discoteca non d… - diminombreee : mi è tornata la voglia di andare in discoteca (cosa che non avrei mai detto senza la pandemia). ma non ho nessuno con cui andarci - Luma19860997 : Tot giovani in discoteca senza mascherine né distanziamento. I giovani sono giovani, e le stupidaggini si fanno,per… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteca senza Nembro: discoteca senza licenza, locale sotto sequestro ... è stato operato il sequestro di un locale di Nembro e deferito il proprietario per violazioni al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché esercitava attività di discoteca senza licenza. ...

Movida Messina. Per i residenti del centro storico è stata "un'altra notte di inferno" ...i clienti e che non può trasformarsi in musica amplificata e invasiva da rave party né da discoteca ...con il diritto dei residenti a poter stare serenamente nelle loro abitazioni e poter riposare senza ...

Nembro: discoteca senza licenza, locale sotto sequestro Corriere Bergamo - Corriere della Sera La mia è una lotta per chiedere alla vita: o tutto o niente. Lo scrittore romano ha pubblicato un nuovo romanzo. Si intitola “Sempre tornare” (edizioni Mondadori) ed è la terza tappa di una produzione di romanzi, centrati sulla sua vicenda biografica. Come nei ...

Nembro: discoteca senza licenza, locale sotto sequestro Nell’occasione, è stato operato il sequestro di un locale di Nembro e deferito il proprietario per violazioni al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché esercitav ...

... è stato operato il sequestro di un locale di Nembro e deferito il proprietario per violazioni al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché esercitava attività dilicenza. ......i clienti e che non può trasformarsi in musica amplificata e invasiva da rave party né da...con il diritto dei residenti a poter stare serenamente nelle loro abitazioni e poter riposare...Lo scrittore romano ha pubblicato un nuovo romanzo. Si intitola “Sempre tornare” (edizioni Mondadori) ed è la terza tappa di una produzione di romanzi, centrati sulla sua vicenda biografica. Come nei ...Nell’occasione, è stato operato il sequestro di un locale di Nembro e deferito il proprietario per violazioni al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché esercitav ...