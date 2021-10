Così si allarga il Patto sul metano in vista della Cop26 (Di lunedì 11 ottobre 2021) 24 nazioni si sono unite al Global Methane Pledge, il Patto a trazione europea e americana per tagliare un terzo delle emissioni globali di metano entro il 2030. Se rispettato, questo Patto potrebbe ridurre di 0,2° la temperatura del globo entro il 2050 – un risultato importantissimo considerando che si dovrà lottare per ogni decimale. Con l’entrata dei nuovi Stati il Patto copre il 60% del Pil e il 30% delle emissioni di metano globali. Stando al Dipartimento di Stato americano, da oggi nove dei venti emettitori di metano più grandi al mondo sono parte del Patto. In più 20 gruppi filantropici hanno promesso di mobilitare oltre 200 milioni di dollari per sostenere questo sforzo. Ne hanno dato l’annuncio l’inviato per il clima statunitense John Kerry e il vicepresidente ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) 24 nazioni si sono unite al Global Methane Pledge, ila trazione europea e americana per tagliare un terzo delle emissioni globali dientro il 2030. Se rispettato, questopotrebbe ridurre di 0,2° la temperatura del globo entro il 2050 – un risultato importantissimo considerando che si dovrà lottare per ogni decimale. Con l’entrata dei nuovi Stati ilcopre il 60% del Pil e il 30% delle emissioni diglobali. Stando al Dipartimento di Stato americano, da oggi nove dei venti emettitori dipiù grandi al mondo sono parte del. In più 20 gruppi filantropici hanno promesso di mobilitare oltre 200 milioni di dollari per sostenere questo sforzo. Ne hanno dato l’annuncio l’inviato per il clima statunitense John Kerry e il vicepresidente ...

