Cosa cambia per l’Europa con l’intervento dei russi in Mali (Di lunedì 11 ottobre 2021) La scelta di Bamako di guardare oltre la Francia per la difesa del proprio territorio e di affidarsi alla russia ha provocato un vero e proprio terremoto diplomatico. Eppure non è stata così improvvisa. Già da anni in Mali, così come nel resto del Sahel, si manifestano sentimenti anti francesi. Qui è soprattutto un imam, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 11 ottobre 2021) La scelta di Bamako di guardare oltre la Francia per la difesa del proprio territorio e di affidarsi allaa ha provocato un vero e proprio terremoto diplomatico. Eppure non è stata così improvvisa. Già da anni in, così come nel resto del Sahel, si manifestano sentimenti anti francesi. Qui è soprattutto un imam, InsideOver.

Advertising

mecna : Cosa ti cambia? - junews24com : Risultati e classifica Serie C Girone A: cosa cambia per la Juventus U23 - ilmessaggeroit : Riaperture al via da oggi: dai cinema alle discoteche meno restrizioni, ecco cosa cambia - onlythebrave000 : @louisarmsx No ma mi fa ridere che lui non si lamenta delle lezioni in sé ma del fatto che ci siano più persone a c… - Avvenire_Nei : #GreenpassObbligatorio sul lavoro dal 15. Tamponi, distanze e multe: le nuove regole -