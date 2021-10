(Di lunedì 11 ottobre 2021) Laè stata scelta. I sindacati torneranno nel loro luogo per eccellenza:Sana Roma. Nel grande palcoscenico degli appuntamenti di massa della politica italiana, soprattutto della sinistra e del mondo del lavoro. Si ricordano i famosi comizi di Palmiro Togliatti, i funerali di Enrico Berlinguer, fino ad arrivare ai concerti del Primo maggio. La notizia non è ancora ufficiale, dal momento che la richiesta di autorizzazione presso gli uffici competenti è in corso e bisogna vederne l’esito. Intanto però l’obiettivo è chiaro., Cisl e Uil puntano a riempire la supere a dare un messaggio forte già dall’individuazione della location. È da qui che i sindacati, nel pomeriggio del 16 ottobre, chiederanno lo scioglimento per legge di tutte le organizzazioni neofasciste e ...

giulianopisapia : Le tante belle piazze di questa mattina dimostrano una grande solidarietà verso la @cgilnazionale. È arrivato il mo… - gennaromigliore : La politica ha il dovere di schierarsi contro ogni forma di squadrismo e fascismo. Noi saremo in piazza sabato 16 o… - gennaromigliore : Contro il fascismo. Ieri, oggi e domani. #bellaciao - _francescacali : RT @HuffPostItalia: Contro il fascismo la Cgil rispolvera la vecchia piazza: San Giovanni - Ben_di_ : RT @Riccardo1953: #NoGreenPass Con la continua invocazione contro il 'fascismo dilagante' stanno di fatto instaurando una dittatura. -

Nuova manifestazioneil Green pass a Roma L'attacco alla sede della Cgil Riguardo all'... 'A Roma squadrismo, ma non ne conosco la matrice -? Non è questo il punto' - Lollobrigida: 'FN? ...Per questo siamo stati ieri e torneremo il 16 ottobre in piazza con la CGIL per esprimere la nostra solidarietà al sindacato e per lanciare un messaggio forte e chiaroil. La ...Sabato la manifestazione unitaria si terrà dove si celebra il Primo Maggio e dove è passata la storia della sinistra ...Roma, i violenti scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo No Green pass guarda 145541 • di Fanpage.it Roma No Green pass, i danni alla sede della Cgil guarda 79841 • di Attualita No Green ...