Chi è Alex di Amici 21? Età, vita privata e Instagram (Di lunedì 11 ottobre 2021) Andiamo a scoprire chi è Alex dell'edizione 21 di Amici di Maria De Filippi. Età, vita privata, Instagram e profili social. Chi è Alex Nome e Cognome: Alessandro Rina detto AlexData di nascita: 16 giugno 2000Luogo di Nascita: ComoEtà: 21 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: GemelliProfessione: aspirante cantanteFidanzato: informazione non disponibileFigli: non ha figliTatuaggi: non ha tatuaggi visibiliProfilo Instagram: @imAlexwyse Alex L'articolo proviene da Novella 2000.

