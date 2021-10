Assalto Cgil | Mattarella | “Turbamento | ma non preoccupazione Fenomeni limitati | c’è stata fortissima reazione dell’opinione pubblica”

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - robertosaviano : L'assalto dei #nogreenpass a Roma ricorda storie di 100 anni fa. Il #fascismo squadrista è pericolo reale. È ora ch… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Assalto alla Cgil, il Pd ha depositato una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova: “Tutti i gruppi politici la sot… - Mikepub1 : RT @GiuseppePalma78: L'assalto alla sede della #CGIL è un ATTO CRIMINALE che va condannato, ma quelli che oggi parlano di fascismo sono gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Cgil

...dell'opinione pubblica' ha detto il capo dello Stato rispondendo a una domanda del presidente tedesco sugli incidenti di Roma con l'tentato a Palazzo Chigi e riuscito alla sede dellaA firmare l'atto vandalico sono stati alcuni contestatori no Green pass che hanno preso come modello l'alla sede dellanazionale dello scorso sabato. Per poter accedere all'edificio è ...Da una parte il centrosinistra, da Pd a M5s e Leu, che sostiene le mozioni in Parlamento per chiedere lo scioglimento di Forza nuova e scenderà in piazza il 16 ottobre per una manifestazione nazionale ...Il capo della Lega si rivolge a Letta e mostra la vera cifra politica della destra italiana: "Non è che la violenza dei centri sociali sia meno violenza" ...