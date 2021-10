“Aspettano l'assalto alle loro sedi?”. Mieli, un messaggio pesante per Meloni e Salvini: “Cosa dovrebbero fare coi fascisti" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Paolo Mieli è stato ospite in studio a Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 che Lilli Gruber ha deciso di incentrare sulla violenza squadrista e fascista andata in scena a Roma a margine di una manifestazione no-green pass. “La matrice non la conosco”, aveva dichiarato Giorgia Meloni, e da qui è voluta partire la padrona di casa: “Ci sono dubbi?”. “Neanche uno, la matrice è fascista, erano lì presenti i leader di Forza Nuova”, ha risposto Mieli. “Casomai si possono fare dei distinguo - ha aggiunto - non riduciamo tutto il problema dei no-green pass ai neofascisti. Quella è una parte ed è accaduta una Cosa deprecabile, non c'è alcun dubbio che la matrice sia quella. Ed è inutile il discorso ‘eh ma ci sono anche…', se ne parla un'altra volta. Salvini e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Paoloè stato ospite in studio a Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 che Lilli Gruber ha deciso di incentrare sulla violenza squadrista e fascista andata in scena a Roma a margine di una manifestazione no-green pass. “La matrice non la conosco”, aveva dichiarato Giorgia, e da qui è voluta partire la padrona di casa: “Ci sono dubbi?”. “Neanche uno, la matrice è fascista, erano lì presenti i leader di Forza Nuova”, ha risposto. “Casomai si possonodei distinguo - ha aggiunto - non riduciamo tutto il problema dei no-green pass ai neo. Quella è una parte ed è accaduta unadeprecabile, non c'è alcun dubbio che la matrice sia quella. Ed è inutile il discorso ‘eh ma ci sono anche…', se ne parla un'altra volta.e ...

