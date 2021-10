Meloni non condanna i fascisti e vola in Spagna con i nostalgici del dittatore Franco (Di domenica 10 ottobre 2021) A parole Giorgia Meloni dice di essere contro tanti 'ismi' ma si guarda bene di definirsi antifascista e a dire che il fascismo du una dittatura sanguinaria e che non vuole fascisti o simpatizzanti ... Leggi su globalist (Di domenica 10 ottobre 2021) A parole Giorgiadice di essere contro tanti 'ismi' ma si guarda bene di definirsi antifascista e a dire che il fascismo du una dittatura sanguinaria e che non vuoleo simpatizzanti ...

Advertising

borghi_claudio : Dopo la lettura dei giornali non so se prevale lo sconforto o l'indignazione. Per l'informazione in Italia ci vuole… - fattoquotidiano : Assalto alla sede Cgil, Conte: “Invito Meloni e Salvini a non alimentare ambiguità. Forza Nuova va sciolta” - Corriere : Meloni: «Con me non c’è posto per i nostalgici del fascismo. La sinistra li usa come utili idioti» - Newsinunclick : PCI: QUALCUNO DICE CHE IL FASCISMO NON ESISTE - rami_piu_smocci : RT @assurdistan: No Green pass e scontri Roma, Meloni: 'E' squadrismo ma non conosco la matrice'. Tipo 'Schiaffo del Soldato'. -