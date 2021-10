Meloni dice di “non sapere” se ci sono o meno i fascisti dietro l’assalto alla Cgil (Di domenica 10 ottobre 2021) “È sicuramente violenza e squadrismo poi la matrice non la conosco. Nel senso che non so quale fosse la matrice di questa manifestazione ieri, sarà fascista, non sarà fascista non è questo il punto. Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre”. Questa è la “condanna” della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni alle violenze avvenute ieri sera a Roma durante la manifestazione “No Green Pass” in cui gruppi di estrema destra guidati dai leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore hanno devastato la sede centrale della Cgil. Sede Cgil ROMA pic.twitter.com/sQhxJdQgGS — Carolina (@linetta53) October 9, 2021 Intervenuta alla convention nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo, Meloni non riesce ancora una volta a condannare fermamente e ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) “È sicuramente violenza e squadrismo poi la matrice non la conosco. Nel senso che non so quale fosse la matrice di questa manifestazione ieri, sarà fascista, non sarà fascista non è questo il punto. Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre”. Questa è la “condanna” della leader di Fratelli d’Italia Giorgiaalle violenze avvenute ieri sera a Roma durante la manifestazione “No Green Pass” in cui gruppi di estrema destra guidati dai leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore hanno devastato la sede centrale della. SedeROMA pic.twitter.com/sQhxJdQgGS — Carolina (@linetta53) October 9, 2021 Intervenutaconvention nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo,non riesce ancora una volta a condannare fermamente e ...

