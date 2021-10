Green Pass, Speranza: “A 72 ore? Per ora resta così” (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Green Pass a 72 ore? “Penso che per ora dobbiamo lasciarlo così com’è e poi valutare se adattarlo. Abbiamo scelto questo impianto” dice il ministro della Salute Roberto Speranza a Che tempo che fa. ”Faremo una valutazione di questo impianto, ma il Green Pass è uno strumento di libertà, ci consente di tornare a vivere, di avere più spazi dove stare insieme”. “I numeri segnalano che scelta del governo ha ottenuto risultati molto incoraggianti. C’è una capacità del paese di tenere la curva sotto controllo e la campagna di vaccinazione sta andando molto bene, quindi le scelte del governo stanno portando dei risultati. Il modello che abbiamo scelto sta funzionando”. Il vaccino obbligatorio? “E’ tra le possibilità, la costituzione lo prevede, il governo ha scelto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Ila 72? “Penso che per ora dobbiamo lasciarlocom’è e poi valutare se adattarlo. Abbiamo scelto questo impianto” dice il ministro della Salute Robertoa Che tempo che fa. ”Faremo una valutazione di questo impianto, ma ilè uno strumento di libertà, ci consente di tornare a vivere, di avere più spazi dove stare insieme”. “I numeri segnalano che scelta del governo ha ottenuto risultati molto incoraggianti. C’è una capacità del paese di tenere la curva sotto controllo e la campagna di vaccinazione sta andando molto bene, quindi le scelte del governo stanno portando dei risultati. Il modello che abbiamo scelto sta funzionando”. Il vaccino obbligatorio? “E’ tra le possibilità, la costituzione lo prevede, il governo ha scelto ...

