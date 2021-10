F1, GP Stati Uniti 2021: programma prossima gara, orari e tv. Si corre ad Austin il 24 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) La Formula Uno ha appena mandato in archivio il Gran Premio di Turchia, ma restano ancora ben sei gare da disputare prima della fine della stagione 2021. Settimana prossima non si scenderà in pista, dopodiché le ostilità riprenderanno negli Stati Uniti nel weekend del 22-24 ottobre. Non si tratta di un fatto banale, perché il Circus manca dal continente americano ormai da due anni, ovvero da prima dell’esplosione della pandemia di Covid-19. Nel 2020 si è corso solo in Europa e nel Medio Oriente, mentre in questo 2021 si può finalmente fare ritorno anche oltreoceano. L’appuntamento texano sarà il primo sulle sponde occidentali dell’Atlantico, poiché successivamente sono in programma GP anche in Messico e Brasile. Cionondimeno, le prove in America Latina sono fissate a ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) La Formula Uno ha appena mandato in archivio il Gran Premio di Turchia, ma restano ancora ben sei gare da disputare prima della fine della stagione. Settimananon si scenderà in pista, dopodiché le ostilità riprenderanno neglinel weekend del 22-24. Non si tratta di un fatto banale, perché il Circus manca dal continente americano ormai da due anni, ovvero da prima dell’esplosione della pandemia di Covid-19. Nel 2020 si è corso solo in Europa e nel Medio Oriente, mentre in questosi può finalmente fare ritorno anche oltreoceano. L’appuntamento texano sarà il primo sulle sponde occidentali dell’Atlantico, poiché successivamente sono inGP anche in Messico e Brasile. Cionondimeno, le prove in America Latina sono fissate a ...

