Ed Sheeran e Shawn Mendes si uniscono al premio voluto dal principe William (Di domenica 10 ottobre 2021) Gli Earthshot Prize Awards inaugurali andranno in onda il 17 ottobre e coincideranno con una serie in cinque puntate in onda su Discovery+. Al centro dell'iniziativa c'è la missione della massima urgenza per il principe William che ha lanciato la nobile iniziativa per salvare il Pianeta. Adesso molti altri artisti si sono uniti alla sua causa e lo raggiungeranno per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei cambiamenti climatici. Ed Sheeran insieme al principe William per salvare il Pianeta Il principe William ha annunciato che non sarà da solo a celebrare gli Earthshot Prize Awards in onda il 17 ottobre. Il duca di Cambridge, infatti, sarà raggiunto da una schiera di celebrità, tra cui i presentatori Clara Amfo e Dermot O'Leary. Secondo le indiscrezioni, ...

