Dopo la pandemia un pugliese su due è sovrappeso. Uno studio

(Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - La metà dei pugliesi ina causa del Covid. È l'esito dell' analisi di Coldiretti Puglia, effettuata in occasione dell'Obesity Day. Il 50% dei pugliesi è ingrassato molto, a causa di smart working, restrizioni agli spostamenti e tempo dedicato alla cucina. Il fenomeno ha colpito soprattutto gli uomini per i quali l'aumento di peso tocca il 55% a fronte del 37% per le donne. Preoccupa anche la percentuale di bambini pugliesi obesi, il 15% a fronte del 9% della media nazionale. Cresciuto secondo Coldiretti il consumo di cibo spazzatura, snack, bevande zuccherate e diminuita in maniera drastica l'attività fisica.

Advertising

pdnetwork : È stato raggiunto un accordo storico che introduce la #minimumtax: dal 2023 le multinazionali pagheranno la loro gi… - Link4Universe : Dopo la pandemia, il proverbio diventerà: 'quello che non ti uccide, muta e ci riprova di nuovo' - SenatoStampa : #P20. Al #G20Parlamenti, oggi, si parla di sostenibilità e sicurezza alimentare dopo la pandemia. Modera il sen.… - 1ChefFamiglia : La prova sul lavoro va pagata attenti ai furbetti del dopo pandemia, datori di lavoro furbetti nel campo della rist… - Morbilla_ : Forse lo scopo allora è un altro e continuiamo a fare finta di niente perché in fondo è solo l’ennesima ingiustizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo pandemia

Milano Finanza

...questo weekend una tappa che non era prevista nel calendario originale della Formula 1 di quest'anno ma che vi è rientrata a causa delladi Coronavirus. Nel 2020 dunque si era tornati...... convocata d'urgenza a Roma,l'atto squadrista di matrice fascista che ha colpito ieri la sede ... Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L'andamento dellae la campagna di ...Tra 5 giorni il Green Pass diventerà obbligatorio sui luoghi di lavoro, ma a tenere banco è ancora quanto successo sabato nei cortei No Green Pass che si ono tenuti a Milano, con memomenti di tensione ...Secondo la Coldiretti il fenomeno ha colpito soprattutto gli uomini per i quali l'aumento di peso tocca il 55% a fronte del 37% per le donne ...