Calcio femminile, Serie A 2021: Sassuolo ancora in testa, pari tra Milan e Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) La Juventus chiama, il Sassuolo risponde. Così si potrebbe sintetizzare la sesta giornata della Serie A di Calcio femminile 2021, in cui le neroverdi hanno sconfitto anche l’Empoli, al termine di una gara molto faticosa e dal finale imprevedibile. Il Sassuolo è passato in vantaggio al 5? grazie alla solita Sofia Cantore, che al 65? ha timbrato anche il 3-0, mentre nel mezzo c’è stata la rete di Kamila Dubcova. In quattro minuti, però, l’Empoli si è avvicinato pericolosamente, accorciando con Bianca Bardin e Norma Cinotti, non riuscendo però andare oltre il 3-2. Anche il Milan ha perso punti per strada, subendo il gol del vantaggio della Roma con Annamaria Senturini al 12?, pareggiando solamente al 48? grazie a Christy Grimshaw. A chiudere il quadro ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) La Juventus chiama, ilrisponde. Così si potrebbe sintetizzare la sesta giornata dellaA di, in cui le neroverdi hanno sconfitto anche l’Empoli, al termine di una gara molto faticosa e dal finale imprevedibile. Ilè passato in vantaggio al 5? grazie alla solita Sofia Cantore, che al 65? ha timbrato anche il 3-0, mentre nel mezzo c’è stata la rete di Kamila Dubcova. In quattro minuti, però, l’Empoli si è avvicinato pericolosamente, accorciando con Bianca Bardin e Norma Cinotti, non riuscendo però andare oltre il 3-2. Anche ilha perso punti per strada, subendo il gol del vantaggio dellacon Annamaria Senturini al 12?, pareggiando solamente al 48? grazie a Christy Grimshaw. A chiudere il quadro ...

Advertising

Inter_Women : ??? | #BEATRICE Oggi la nostra @beatricemerlo6 al Festival dello Sport di Trento. La Serie A Femminile: tutto il… - Gazzetta_it : Juve Women sempre più nella storia: orgoglio e festa social per le protagoniste - JuventusFCWomen : ?????? @MontemurroJoe: «Alla Juventus si vuole vincere tutte le partite, cercando la vetta, in Italia e in Europa. Io… - danieladomenici : Quinta giornata del campionato di calcio femminile inglese 2021/2022 - ilpiureal : ieri visto partita di MLS qualcuno dica agli americani di lasciar perdere il calcio partita brutta quasi quanto una… -