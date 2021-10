Bottas | Vittoria attesa a lungo e meritata | una delle mie gare migliori

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ha dovuto attendere più di un anno, ma alla fine Valtterice l'ha fatta ad andare in doppia cifra. Decimo successo in carriera per lui, che è riuscito a regolare Verstappen, aiutando la ...

STnews365 : F1, vince Valtteri Bottas: 'Una delle più belle vittorie della mia carriera' Valtteri Bottas centra la prima vittor… - Muti_gneek : Bottas garone in solitaria, non ha sbagliato niente. Vittoria meritatissima oggi e ne sono pure contento. #F1 #TurkishGP - sportface2016 : #Formula1 #TurkishGP, Valtteri #Bottas: 'Vittoria guadagnata e meritata, una delle gare migliori' - RaffoSarnataro : E comunque la vittoria netta di un Bottas qualsiasi ci dimostra che Hamilton vince solo grazie alla sua forza, mica… - TV7Benevento : F1: Bottas, 'vittoria meritata, ho tenuto tutto sotto controllo'... -

REGOLA LE RED BULL, LECLERC GIU' DAL PODIO
Il finlandese della Mercedes precede le Red Bull di Perez (terzo) e dell'olandese (secondo), con quest'ultimo che si ritrova a +6 su Hamilton (solo quinto)
ISTANBUL - Valtteri Bottas ha parlato dopo la vittoria nel Gran Premio di Turchia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2021 Formula 1. Il finlandese, partito dalla pole position, ha adottato