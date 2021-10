Xi Jinping | ' Taiwan è una questione interna | la riunificazione ci sarà' Ma dall' isola

(Di sabato 9 ottobre 2021) In un ambito di superpotenza mondiale, quella diè un problema che ogni tanto riaffiora tra Cina e Stati Uniti. La presenza militare americana nell'adiacente alla Cina, non riconosciuta ...

L'annuncio di Xi Jinping: 'Realizzeremo la riunificazione con Taiwan' - Xi Jinping: Taiwan sarà riunificata, chi si oppone non farà una buona fine - 'Secessionismo di Taiwan è una minaccia' - Il presidente cinese Xi Jinping alle celebrazioni dei 110 anni della Rivoluzione: 'Realizzeremo la riunificazione con Taiwan' - Xi Jinping: riunificazione con Taiwan presidente cinese, la questione tra le 2 parti, è interna a Cina no a interferenze esterne

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Xi: "questione interna alla Cina"E' questa la risposta del Consiglio di Taipei per gli affari con la Cina all'intervento del presidente cinese Xisulla riunificazione., ha ribadito la presidente Tsai Ing - wen, "non ...Sabato il presidente cinese Xi Jinping è tornato a parlare di «riunificazione» con Taiwan, un’isola di fatto indipendente (sebbene la sua sovranità sia riconosciuta solo da 15 paesi al mondo) ma che l ...Il presidente cinese dopo le tensioni degli ultimi giorni ha sottolineato che "chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla storia e non farà una buona fine".