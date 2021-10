Torino: la città perfetta che ospita Eurovision 2022 (Di sabato 9 ottobre 2021) Life&People.it La conferma che l’Italia e l’Europa intera attendevano dal mese di maggio scorso è finalmente arrivata. Sarà dunque Torino la città che ospiterà, il prossimo anno, Eurovision Song Contest 2022. Stiamo parlando di una delle più importanti manifestazioni musicali a livello internazionale, che nel 2022 ritornerà nel nostro paese. Eurovision Song Contest 2022 sbarca dunque a Torino e l’evento torna così in Italia dopo 30 anni. Ci sono voluti ben tre decenni per riportare la grande competizione musicale internazionale nel Bel Paese. L’ultima volta che l’Italia era riuscita in questo ambizioso obiettivo fu nel 1990, grazie alla vittoria di Toto Cutugno. Chi conosce l’ESC sa perfettamente che il paese vincitore ha l’onore ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 9 ottobre 2021) Life&People.it La conferma che l’Italia e l’Europa intera attendevano dal mese di maggio scorso è finalmente arrivata. Sarà dunquelache ospiterà, il prossimo anno,Song Contest. Stiamo parlando di una delle più importanti manifestazioni musicali a livello internazionale, che nelritornerà nel nostro paese.Song Contestsbarca dunque ae l’evento torna così in Italia dopo 30 anni. Ci sono voluti ben tre decenni per riportare la grande competizione musicale internazionale nel Bel Paese. L’ultima volta che l’Italia era riuscita in questo ambizioso obiettivo fu nel 1990, grazie alla vittoria di Toto Cutugno. Chi conosce l’ESC samente che il paese vincitore ha l’onore ...

