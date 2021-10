Teatri al 100% della capienza, la felicità degli organizzatori pronti a rialzare i sipari (Di sabato 9 ottobre 2021) di Monica De Santis Da lunedì si torna al 100% di presenze nei Teatri italiani. Una decisione questa tanto attesa e arrivata in maniera inaspettata, viste le ultime indicazioni del Cts. Infatti, i gestori dei Teatri si stavano organizzando per una riapertura con una capienza massima dell’80%, proprio come era stato consigliato dal?Cts. Ma giovedì sera l’annuncio che cambia tutto nuovamente: Si apre al 100%. E così ora via le piantine con i posti distanzianti e possibilità, soprattutto per le piccole strutture di poter tornare ad ospitare a capienza piena.?Resta inteso che l’ingresso in sala sia per il pubblico, che per gli attori e per chi lavora all’interno dei Teatri è permesso solo a coloro che sono in possesso di green pass o esito negativo di tampone effettuato 48 ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 9 ottobre 2021) di Monica De Santis Da lunedì si torna aldi presenze neiitaliani. Una decisione questa tanto attesa e arrivata in maniera inaspettata, viste le ultime indicazioni del Cts. Infatti, i gestori deisi stavano organizzando per una riapertura con unamassima dell’80%, proprio come era stato consigliato dal?Cts. Ma giovedì sera l’annuncio che cambia tutto nuovamente: Si apre al. E così ora via le piantine con i posti distanzianti e possibilità, soprattutto per le piccole strutture di poter tornare ad ospitare apiena.?Resta inteso che l’ingresso in sala sia per il pubblico, che per gli attori e per chi lavora all’interno deiè permesso solo a coloro che sono in possesso di green pass o esito negativo di tampone effettuato 48 ...

