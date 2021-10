Tadej | signore di Lombardia

(Di sabato 9 ottobre 2021)Pogacar (UAE Emirates) ha vinto il 115° Giro di. Il fuoriclasse di Komenda ha avuto facilmente la meglio in una volata a due sul traguardo di Bergamo su un eroico Fausto Masnada (Deceuninck Quick Step) che, sulle strade di casa, ha disputato la gara della vita. Il britannico Adam Yates (Ineos Grenadiers) ha conquistato la terza moneta vincendo a 51? la volata degli sconfitti. La corsa di oggi ha confermato quanto già noto. Quando le gare, oltre ad essere dure, superano i 220 chilometri, Pogacar è praticamente imbattibile. La facilità con cui sul Passo di Ganda, a 30 chilometri dal traguardo, si è tolto di ruota gli avversari è stata disarmante. Masnada ha compiuto una impresa straordinaria rientrando sullo sloveno nella discesa da Selvino su Nembro ma non ha potuto fare di più nell’atto conclusivo di questa edizione della classica ...

Se il mondo ha imparato a conoscerePogacar (capace di bissare il successo del Tour a soli 22 anni), Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, noi possiamo mostrare orgogliosi ildel tempo ...PerPogacar, Taddeo per noi, Pogi per i suoi compagni di squadra, il Re Sole per la Grande ... C'è uncome Ernesto Colnago, che dall'alto dei suoi 89 anni, verrà oggi per festeggiarla. "...Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha vinto il 115° Giro di Lombardia. Il fuoriclasse di Komenda ha avuto facilmente la meglio in una volata a due sul traguardo di Bergamo su un eroico Fausto Masnada (Deceu ...Signore e signori, sipario. Il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione, ha regalato un grande spettacolo. Una corsa partita da Como e terminata a Bergamo dopo 239 km. Una prova che ...