Pallone d'Oro: Benzema, è un mio sogno fin da bambino (Di sabato 9 ottobre 2021) "Fin da bambino ho sognato di vincere il Pallone d'Oro, è il sogno di tutti i calciatori. Farò tutto il possibile e lavorerò al massimo per conquistare questo grande trofeo, per poterlo, spero, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) "Fin daho sognato di vincere ild'Oro, è ildi tutti i calciatori. Farò tutto il possibile e lavorerò al massimo per conquistare questo grande trofeo, per poterlo, spero, ...

Advertising

juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - MattiaItalo : RT @papavanbasten: Per quanto mi riguarda il Pallone d'oro ha già un vincitore. @simonkjaer1989 - zavar0v : RT @masolinismo: 'massimo rispetto per kjaer' dicevano a giugno e ora stanno morendo affumicati per la sua presenza nella lista del pallon… -