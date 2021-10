Gf Vip | Francesca Cipriani strappa i capelli a Giucas

(Di sabato 9 ottobre 2021)è una forza della natura: ieri in diretta ha scardinato una porta e tirato iCasella. Il motivo? L’arrivo del fidanzato Alessandropresa dalla foga e dalla felicità per aver visto il suo fidanzato, ha afferrato anche iCasella,ndogliene un ciuffo, dopo aver già scardinato una porta chiusa a chiave durante la diretta al Grande Fratello Vip.è sicuramente un bel personaggio: una ragazza allegra, simpatica, spontanea e autoironica. Ma è anche incontenibile, quando si mette in testa una cosa. A scatenarla basta l’idea che nei paraggi ci sia il fidanzato. Così dopo che la scorsa puntata le hanno fatto la sorpresa in passerella, ieri ...

Advertising

FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani stacca una ciocca di capelli a Giucas Casella e lui urla: la scena è surrea… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Chi è Francesca Cipriani? Età, curiosità, gossip - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Chi è Francesca Cipriani? Età curiosità gossip - #Grande #Fratello #Francesca - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 Lulù Selassié è bulimica? Lallarme di Francesca Cipriani - #Grande #Fratello #Selassié… - DioBenedicaMe : RT @MarioManca: #GFVip: Francesca Cipriani ha superato il limite -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Francesca

Come spesso accade, le nomination palesi al Grande Fratellohanno contribuito a creare qualche malumore di troppo. La più risentita sembra essere proprio Jo ...confrontata con: Addirittura ...PADOVA - L' astrologa deirischia il processo per i reati di stalking condominiale (atti persecutori) e per insulti di ... 64 anni e difesa dall'avvocatoBetto. La donna, da quasi 50 anni, ...Se esiste una divinità del trash in questo momento sta gongolando. Perché al Grande Fratello Vip è andata in onda una sequenza di eventi che rendono onore alla parola. Tutto è iniziato con l’ennesimo ...Una scena esilarante che ha scatenato le risate del pubblico ed i commenti sul web: Francesca Cipriani ha strappato i capelli a Giucas Casella.