Formula Uno | Gp di Turchia | pole di Bottas | terzo Leclerc

F1, qualifiche Gp Turchia: pole a Bottas, terzo Leclerc Nel Gp di Turchia è Valtteri Bottas su Mercedes a ottenere la pole. Sarà lui ad aprire la griglia della 16esima prova del mondiale di Formula uno, che andrà in scena domani sull'Intercity Istanbul Park. Seconda piazza per Max Verstappen con la Red Bull, mentre la terza posizione andrà alla Ferrari di Charles Leclerc. In pista il ...

Qualifiche F1 oggi: Bottas in pole. La griglia di partenza

