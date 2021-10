Covid | tra gli over 80 non vaccinati mortalità 13 volte più alta | il report Iss

Advertising

matteorenzi : Le vicende di queste ore sugli appalti COVID sono impressionanti. Qui trovate la versione audio di ciò che scrivevo… - RobertoBurioni : Fantastica notizia. Merck ha appena annunciato che un suo nuovo farmaco, somministrato precocemente ai pazienti a r… - DiMarzio : #Fantacalcio, #Juventus |??#Rabiot è risultato positivo al Covid: tra le alternative di #Allegri spicca un nome, ma… - edoardoIII : RT @FRMaggi77: Dopo #Covid raddoppiati atti autolesivi tra under 18 - patriziateresa7 : RT @matteorenzi: Le vicende di queste ore sugli appalti COVID sono impressionanti. Qui trovate la versione audio di ciò che scrivevo a rigu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tra

QuiFinanza

Si torna marciare, anziché limitarsi alla catena umana, distanziata causanel 2020. Compie 40 ...non fermiamoci all'oggi, progettiamo quello che vogliamo esseredieci anni, la marcia sia il ...gli il tasso di ricovero negli ultimi 30 giorni è di 8 volte più altoi non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (222,5 contro 26,8 ricoveri per 100.000 abitanti) e quello di decesso di 13 volte più alto (129,5 contro 9,8). Lo scrive in un tweet l' ...Il tasso di ricoveri tra gli over 80 non vaccinati, negli ultimi 30 giorni, è stato 8 volte più alto degli ottantenni vaccinati, quello dei ricoveri in terapia intensiva è stato dieci volte più alto e ...Torna BIMBIMBICI la manifestazione di Fiab che domani 10 ottobre parte da piazza del Plebiscito e prevede anche una visita all’Acquario. L’evento è inserito anche nel programma Nature WWF. La manifest ...