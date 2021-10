Boban | «Superlega tentativo vergognoso di pochi»

(Di sabato 9 ottobre 2021) “Laè stato undi cancellare 140 anni di sport che amiamo per meri interessi di, che hanno dimenticato che sono diventati grandi nelle competizioni con le piccole squadre. La reazione della gente ha detto tutto: il calcio è di chi lo ama, non dei dirigenti, dei businessman, non è della L'articolo

E MONDIALI - Zvonimir, intervenuto a Trento per il Festival dello Sport ha parlato di Mondiali e. Il croato è sempre molto diretto e onesto: ' Laè un ..."Laè stato un tentativo vergognoso di cancellare 140 anni di sport che amiamo per meri ... Così Zvonimir, Chief of Football della Uefa, al Festival dello sport di Trento. "Il calcio non ...BOBAN - Zvonimir Boban, intervenuto a Trento per il Festival dello Sport ha parlato nella giornata di oggi con riflessioni ...Al Festival dello sport dibattito sul futuro del calcio. Cairo: «Dieci anni fa non eravamo lontani dalla Premier, poi sono stati commessi errori». Tebas: «Avevate trovato la strada giusta, con l’ingre ...