Vercelli, nonna pusher finisce in auto nel dirupo con la nipotina: il carico era per i 'signori della droga' (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' finita in un dirupo la fuga disperata di una che tentava di sfuggire a tutto gas ai controlli di polizia. Un incidente, senza feriti, che però ha permesso agli agenti di di smantellare una banda di ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' finita in unla fuga disperata di una che tentava di sfuggire a tutto gas ai controlli di polizia. Un incidente, senza feriti, che però ha permesso agli agenti di di smantellare una banda di ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Vercelli Nonna pusher finisce in un dirupo con la nipotina: il carico era per i «signori della droga» - leggoit : #Vercelli Nonna pusher finisce in un dirupo con la nipotina: il carico era per i «signori della droga» - elaisafrenk : RT @ultimenotizie: E’ stato un incidente d’auto a permettere alla polizia di smantellare un traffico di droga a #Vercelli. Nonna, madre e f… - cannedcat : RT @_DAGOSPIA_: A VERCELLI UNA NONNA PUSHER IN MACCHINA CON LA FIGLIA E IL NIPOTE FORZANO IL POSTO DI BLOCCO E... - _DAGOSPIA_ : A VERCELLI UNA NONNA PUSHER IN MACCHINA CON LA FIGLIA E IL NIPOTE FORZANO IL POSTO DI BLOCCO E...… -