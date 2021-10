Tale e quale show 2021: Alba Parietti è Guesch Patti (video e gallery) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel corso della quarta puntata dell’8 ottobre di Tale e quale show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la showgirl Alba Parietti nei panni di Guesch Patti, con il famoso bravo Etienne. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. C’era tanta attesa verso questa esibizione, visto che la Parietti negli anni che furono aveva fatto una cover di questo brano. Eppure dal primo secondo è parsa senza fiato, fuori dal personaggio – nonostante le fosse “familiare” – e, purtroppo, neppure tanto sexy nonostante le mossette. Un disastro. ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel corso della quarta puntata dell’8 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche lagirlnei panni di, con il famoso bravo Etienne. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. C’era tanta attesa verso questa esibizione, visto che lanegli anni che furono aveva fatto una cover di questo brano. Eppure dal primo secondo è parsa senza fiato, fuori dal personaggio – nonostante le fosse “familiare” – e, purtroppo, neppure tanto sexy nonostante le mossette. Un disastro. ...

fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - aless4ndr0__ : CHE NOIA MADONNA ORA GUARDO TALE E QUALE #gfvip - MaryMoSoLu : Champagne, per brindare a un incontro. Con te, che già eri di un altro. Tale e Quale Show ha lo staff zorpo. -