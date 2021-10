Running | Circuito Città di Biella 2021 | al via anche Yeman Crippa

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La grande Atletica Leggera fa tappa in Piemonte, in occasione della 29a edizione deldi, che andrà in scena nellapiemontese il prossimo sabato 16 ottobre. La kermesse sportiva, organizzata daSport Promotion e Gac Pettinengo si svolgerà nel centroe sarà caratterizzata da gare asu diverse distanze. Altissimo il livello tecnico dei partecipanti che hanno già confermato la loro presenza all’evento e grande l’euforia che si respira in, come testimoniano le parole di Paolo Vialardi (ASD Pietro Micca Sez. Podismo –), uno dei personaggi più impegnati nella promozione dello sport biellese: “Siamo molto emozionati. Dopo aver ospitato il Campionato ...

Running, Circuito Città di Biella 2021: al via Crippa

