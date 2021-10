Riforma Pensioni, le proposte alla Camera. (Di venerdì 8 ottobre 2021) alla fine di quest’anno Quota 100 andrà in ‘pensione’ e c’è da mettere mano al sistema previdenziale con un occhio di riguardo al cosiddetto ‘scalone’ (in pensione da 62 a 67 anni), per evitare un possibile ritorno alla legge Fornero! Le proposte in discussione in Commissione Lavoro alla Camera per introdurre nuovi meccanismi di flessibilità Leggi su freeskipper (Di venerdì 8 ottobre 2021)fine di quest’anno Quota 100 andrà in ‘pensione’ e c’è da mettere mano al sistema previdenziale con un occhio di riguardo al cosiddetto ‘scalone’ (in pensione da 62 a 67 anni), per evitare un possibile ritornolegge Fornero! Lein discussione in Commissione Lavoroper introdurre nuovi meccanismi di flessibilità

Advertising

freeskipperIT : Riforma Pensioni, le proposte alla Camera. - achene_paolo : RT @VitoGulli: LA PISTOLA COL COLPO IN CANNA (la riforma del catasto) Il problema è che È IN MANO ALLA Ue ??.. se non fai quella riforma (… - borg_gio : Nuove pensioni, ora si parte con la riforma previdenziale - Il Tempo - 1862gigi : RT @GIORGIOMALAVOL1: Dal 16 ottobre saranno pignorabili conti correnti e pensioni dei debitori verso l'agenzia delle entrate. La riforma d… - Alucard90554738 : RT @catania_turi: Sono d accirdissimo tetto massimo per tutti a mille 500 euro al mese la gente non e di giusto che deve lavorare fino a 70… -