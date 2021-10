“Quando va in onda la puntata”: Il tronista Joele cacciato da UeD: c’è la data ufficiale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Joele Milan è il tronista che ha infranto il regolamento di Uomini e Donne e per questo motivo è stato cacciato. Infatti è accusato di aver contattato una corteggiatrice per vedersi fuori dalle telecamere del dating show di Canale 5. Ha violato le regole di fatto truffando redazione, corteggiatrici e la stessa conduttrice Maria De Filippi che sul caso è stata inflessibile. L’ex tronista avrebbe chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis di accettare la richiesta di amicizia su Instagram del suo migliore amico. In questo modo, avrebbero potuto iniziare a sentirsi lontano dagli occhi della redazione, mantenendo il tutto segreto. Sembra che il tronista volesse instaurare un rapporto fuori dallo studio, cercando di portare comunque avanti il suo percorso. Il dialogo di Joele e Ilaria è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)Milan è ilche ha infranto il regolamento di Uomini e Donne e per questo motivo è stato. Infatti è accusato di aver contattato una corteggiatrice per vedersi fuori dalle telecamere del dating show di Canale 5. Ha violato le regole di fatto truffando redazione, corteggiatrici e la stessa conduttrice Maria De Filippi che sul caso è stata inflessibile. L’exavrebbe chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis di accettare la richiesta di amicizia su Instagram del suo migliore amico. In questo modo, avrebbero potuto iniziare a sentirsi lontano dagli occhi della redazione, mantenendo il tutto segreto. Sembra che ilvolesse instaurare un rapporto fuori dallo studio, cercando di portare comunque avanti il suo percorso. Il dialogo die Ilaria è ...

