Niklas Sule in rotta col Bayern Monaco | ecco l’Inter | ma occhio a Juve e Roma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Niklas Sule

Ancelotti e il Real Madrid sulla strada della Juventus per, in scadenza con il Bayern Monaco: le ultime sul difensoreè stato accostato a Juventus e Inter in Serie A negli ultimi tempi, considerando il contratto in scadenza in estate col Bayern Monaco. Il difensore della nazionale tedesca potrebbe ...Commenta per primo Il Real Madrid pesca in casa Bayern Monaco . Come scrivono in Spagna, infatti, le Merengues vogliono provare a vestire di blanco, difensore dei bavaresi in scadenza di contratto.Ancelotti e il Real Madrid sulla strada della Juve per il difensore in scadenza con il Bayern Monaco: le ultime Niklas Sule è stato accostato a Juventus e Inter in Serie A negli ultimi tempi, consider ...Ancelotti e il Real Madrid sulla strada della Juventus per Sule, in scadenza con il Bayern Monaco: le ultime sul difensore Niklas Sule è stato accostato a Juventus e Inter in Serie A negli ultimi temp ...