Motocross | GP Francia 2021 | si infiamma la corsa per il titolo in MXGP Tony Cairoli punta al podio

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Mondialenon si ferma mai e fa tappa domenica 10 ottobre a Lacapelle Marival per il Gran Premio di, dodicesimo apmento della stagione. Nella classeè ormai infuocata laper il, con i primi tre della generale racchiusi in soli otto punti quando mancano 14 manche al termine del campionato. Tim Gajser ha vinto a sorpresa l’ultimo GP di Germania e si è ripreso la tabella rossa nonostante la recente operazione alla clavicola, ma dovrà guardarsi le spalle dal fuoriclasse olandese Jeffrey Herlings e dal padrone di casa francese Romain Febvre sull’inedito (almeno a livello di Mondialeo MX2) tracciato transalpino. Lo sloveno della Honda ha due soli punti di margine su Herlings, il grande favorito per il ...

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv : PROGRAMMA GP2021 -Domenica 10 ottobre Ore 12.15 Gara - 1 MX2 Ore 13.15 Gara - 1 MXGP Ore 15.10 Gara - 2 MX2 Ore 16.10 Gara - 2 MXGP