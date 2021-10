Monito dal Garante della Privacy : LINKEDIN NON DEVE ESSERE USATO PER INVIARE MESSAGGI ALLO SCOPO DI VENDERE PRODOTTI O SERVIZI (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Garante della Privacy ammonisce coloro che vogliono utilizzare LINKEDIN per VENDERE PRODOTTI o SERVIZI. LINKEDIN è una piattaforma che ha come finalità quella di mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali per favorire lo scambio di conoscenze o le opportunità lavorative. Non è invece previsto che gli utenti di LINKEDIN possano utilizzare la piattaforma per INVIARE MESSAGGI ad altri utenti con lo SCOPO di VENDERE PRODOTTI o SERVIZI anche se in ciò consiste, evidentemente, la propria attività lavorativa. In tale contesto, non ha alcuna rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilammonisce coloro che vogliono utilizzareperè una piattaforma che ha come finalità quella di mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali per favorire lo scambio di conoscenze o le opportunità lavorative. Non è invece previsto che gli utenti dipossano utilizzare la piattaforma perad altri utenti con lodianche se in ciò consiste, evidentemente, la propria attività lavorativa. In tale contesto, non ha alcuna rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia ...

