Masters 1000 Indian Wells | la coppia Berrettini-Sinner si ritira dal tabellone di doppio

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Matteoe Janniksino daldidel torneodi. I due azzurri sarebbero dovuti scendere in campo questa sera intorno alle 21:30 italiane per disputare il loro match di primo turno contro Krawietz– Tecau. Ad affrontare il tedesco ed il rumeno sarà laserba formata da Filip Krajinovic e Dusan Lajovic, entrati income alternates. Rammarico per laitaliana. C’era molta curiosità, infatti, di vedere all’operasoprattutto in ottica Coppa Davis. Ancora non sono noti i motivi del forfait. SportFace.

Matteo Berrettini e Jannik Sinner danno forfait e si ritirano dal tabellone di doppio del Masters 1000 di Indian Wells.